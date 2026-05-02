В проекте бюджета США на 2027 год отсутствуют средства на помощь Украине

В проекте бюджета США на 2027 год предварительно не заложено отдельное финансирование программы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI). Об этом стало известно в ходе слушаний в Комитете Сената США по вопросам вооруженных сил, сообщает УНН.

Во время заседания сенатор от штата Мэн Ангус Кинг поднял вопрос о дальнейшей поддержке Украины и ранее выделенных 400 миллионах долларов, предусмотренных Конгрессом США в прошлом году.

Министр обороны Пит Хегсет, отвечая на вопрос сенатора, заявил, что Вашингтон ожидает большего финансового участия европейских стран в поддержке Украины.

Мы хотим, чтобы Европа активизировалась, финансировала и взяла на себя это бремя. Это богатые страны с состоянием в 20 триллионов долларов против экономики в 2 триллиона долларов. Европа может сделать шаг вперед, Европа может профинансировать это - сказал Хегсет.

В свою очередь исполняющий обязанности финансового руководителя Минобороны США Джулс Херст подтвердил, что финансирование программы USAI в документе отсутствует.

"Да, это верно. В этом бюджете нет финансирования USAI", - сказал Херст.

20 апреля Пентагон высвободил 400 млн долларов финансирования для Украины, которые ранее были одобрены Конгрессом, после замечаний со стороны законодателей относительно задержки средств.

