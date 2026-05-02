ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
0м/с
72%
757мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пит Хегсетх
Музыкант
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Израиль
Реклама
УНН Lite
Блогер JUSTQUEEN решила растворить самые большие в мире скулы и все филлерыVideo1 мая, 15:10 • 12052 просмотра
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo1 мая, 10:22 • 15681 просмотра
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 48952 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 55845 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 66392 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фильм

В проекте бюджета США на 2027 год отсутствуют средства на помощь Украине

Киев • УНН

 • 984 просмотра

В бюджете США на 2027 год отсутствует финансирование программы USAI для Украины. Пентагон призывает Европу активнее финансировать военную поддержку Киева.

В проекте бюджета США на 2027 год предварительно не заложено отдельное финансирование программы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI). Об этом стало известно в ходе слушаний в Комитете Сената США по вопросам вооруженных сил, сообщает УНН.

Детали

Во время заседания сенатор от штата Мэн Ангус Кинг поднял вопрос о дальнейшей поддержке Украины и ранее выделенных 400 миллионах долларов, предусмотренных Конгрессом США в прошлом году. 

Министр обороны Пит Хегсет, отвечая на вопрос сенатора, заявил, что Вашингтон ожидает большего финансового участия европейских стран в поддержке Украины.

Мы хотим, чтобы Европа активизировалась, финансировала и взяла на себя это бремя. Это богатые страны с состоянием в 20 триллионов долларов против экономики в 2 триллиона долларов. Европа может сделать шаг вперед, Европа может профинансировать это

- сказал Хегсет.

В свою очередь исполняющий обязанности финансового руководителя Минобороны США Джулс Херст подтвердил, что финансирование программы USAI в документе отсутствует.

"Да, это верно. В этом бюджете нет финансирования USAI", - сказал Херст.

Напомним

20 апреля Пентагон высвободил 400 млн долларов финансирования для Украины, которые ранее были одобрены Конгрессом, после замечаний со стороны законодателей относительно задержки средств.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Пит Хегсетх
Сенат Соединенных Штатов Америки
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Украина