Зеленский: поставки американского оружия не остановились, Украина ведет переговоры с США

Поставки вооружения из Соединенных Штатов продолжаются, а Украина продолжает переговорный процесс с американской стороной. Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам, передает УНН.

Президент поблагодарил партнеров за сохранение военной поддержки.

Что касается поставок оружия от США, они не остановились. Я благодарен за это партнерам за механизм PURL - отметил глава государства.

В то же время он сообщил, что Киев поддерживает постоянный контакт с переговорщиками из США.

Мы на связи с переговорщиками. Мы рассчитываем, что продолжаем переговорный процесс с США и в трехстороннем формате также - сказал Зеленский.

Украина готова к любому формату, ожидаем возобновления трехстороннего трека – Зеленский о переговорах с рф