Зеленский: поставки американского оружия не остановились, Украина ведет переговоры с США
Киев • УНН
Поставки американского вооружения продолжаются благодаря механизму PURL. Украина продолжает активный переговорный процесс с США в трехстороннем формате.
Поставки вооружения из Соединенных Штатов продолжаются, а Украина продолжает переговорный процесс с американской стороной. Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам, передает УНН.
Детали
Президент поблагодарил партнеров за сохранение военной поддержки.
Что касается поставок оружия от США, они не остановились. Я благодарен за это партнерам за механизм PURL
В то же время он сообщил, что Киев поддерживает постоянный контакт с переговорщиками из США.
Мы на связи с переговорщиками. Мы рассчитываем, что продолжаем переговорный процесс с США и в трехстороннем формате также
