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В приложении "Армия+" уже более 5 тысяч согласованных переводов - Зеленский

В приложении "Армия+" уже более 5 тысяч согласованных переводов - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 700 просмотра

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В приложении "Армия+" уже согласовано более 5 тысяч решений о переводе военнослужащих. Функция доступна для ВСУ, Нацгвардии и вскоре заработает для пограничников.

В приложении "Армия+" размещено уже более 5 тысяч согласованных решений о переводе военных. Об этом в вечернем обращении сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Я хочу сейчас отметить и команду Министерства обороны Украины за работу приложения "Армия+", которое тоже уже помогает в решении некоторых проблемных и очень чувствительных вопросов наших военных. В частности, это перевод - вопрос, который долго не решался. И сейчас в Вооруженных Силах Украины это уже работает: более 5 тысяч переводов положительных есть - рапорты согласованы

- рассказал президент.

Зеленский добавил, что функция доступна уже и для Национальной гвардии Украины, а также ею смогут воспользоваться пограничники.

Президент отметил, что страна и дальше будет развивать цифровые сервисы, поскольку они не только убирают "бумажную" армию, но и действительно помогают людям "чувствовать больше благодарности от государства и больше уважения к себе".

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал "сильную кандидатуру" на должность военного омбудсмена, соответствующий указ будет опубликован в понедельник 30 декабря.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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