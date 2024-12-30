В приложении "Армия+" уже более 5 тысяч согласованных переводов - Зеленский
Киев • УНН
В приложении "Армия+" уже согласовано более 5 тысяч решений о переводе военнослужащих. Функция доступна для ВСУ, Нацгвардии и вскоре заработает для пограничников.
В приложении "Армия+" размещено уже более 5 тысяч согласованных решений о переводе военных. Об этом в вечернем обращении сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Я хочу сейчас отметить и команду Министерства обороны Украины за работу приложения "Армия+", которое тоже уже помогает в решении некоторых проблемных и очень чувствительных вопросов наших военных. В частности, это перевод - вопрос, который долго не решался. И сейчас в Вооруженных Силах Украины это уже работает: более 5 тысяч переводов положительных есть - рапорты согласованы
Зеленский добавил, что функция доступна уже и для Национальной гвардии Украины, а также ею смогут воспользоваться пограничники.
Президент отметил, что страна и дальше будет развивать цифровые сервисы, поскольку они не только убирают "бумажную" армию, но и действительно помогают людям "чувствовать больше благодарности от государства и больше уважения к себе".
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал "сильную кандидатуру" на должность военного омбудсмена, соответствующий указ будет опубликован в понедельник 30 декабря.