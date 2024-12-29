Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що обрав "сильну кандидатуру" на посаду військового омбудсмена, відповідний указ буде опубліковано в понеділок 30 грудня.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців. Найближчим часом буде розроблено законопроєкт про військового омбудсмена та системні основи його діяльності. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, пише УНН.
Був запит від наших військових – і це об’єктивна потреба – про створення особливої інституції військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів. Ми обговорювали створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства – багато було поглядів,
Зеленський також зазначив, що зараз підготовлене перше рішення – указ про призначення уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена. Як підкреслив Зеленський він обрав сильну кандидатуру. Президент також підкреслив, що Указ буде опублікований завтра.
Разом із новим уповноваженим, із правозахисною спільнотою та Міністерством оборони погодимо відповідний законопроєкт про військового омбудсмена, а також відповідні системні основи його діяльності: повноваження, фінанси та все інше. Я прошу Верховну Раду та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена. Я дякую всім, хто допомагає,
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