Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців. Найближчим часом буде розроблено законопроєкт про військового омбудсмена та системні основи його діяльності. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, пише УНН.

Був запит від наших військових – і це об’єктивна потреба – про створення особливої інституції військового омбудсмена. Потрібна така людина, яка здатна буде захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів. Ми обговорювали створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, також із представниками громадянського суспільства – багато було поглядів,