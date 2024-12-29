Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена - Зеленский

ukenru
Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
18:10 • 49248 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Эксклюзив
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
 • 101247 просмотра

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Эксклюзив
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
 • 138448 просмотра

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 130949 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 139614 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 137654 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Эксклюзив
Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke
 • 126568 просмотра

Воняет коррупцией. Экс-министр здравоохранения о монополии шведской компании Molnlycke

Эксклюзив
Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"
 • 117666 просмотра

Юрист о действиях Гетманцева: это прямое нарушение закона "О статусе народного депутата Украины"

Эксклюзив
Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты
 • 108485 просмотра

Эксперт раскрыл причины последней девальвации гривны и рассказал о будущем украинской валюты

Эксклюзив
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
 • 162433 просмотра

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

За неделю россия применила против Украины более 370 БПЛА - Зеленский

 • 50651 просмотра
Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

Защитные сооружения Керченского моста могли выйти из строя - ВМС

 • 47554 просмотра
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

 • 81885 просмотра
Только за этот год в Херсонской области россияне убили 251 человека

Только за этот год в Херсонской области россияне убили 251 человека

 • 21633 просмотра
Три страны направили более 150 млн евро на финансирование Украиной собственного ОПК

Три страны направили более 150 млн евро на финансирование Украиной собственного ОПК

15:27 • 23080 просмотра
публикации
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 138449 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 143369 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 162434 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 168101 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 157661 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

 • 81885 просмотра
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 100493 просмотра
Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

 • 100241 просмотра
Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер надели одинаковые красные наряды на семейный обед

 • 106603 просмотра
Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

Певица Дуа Липа обручилась с актером-бойфрендом после года отношений

 • 106268 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена - Зеленский

Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 8032 просмотра

Read in English

Президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал «сильную кандидатуру» на должность военного омбудсмена, соответствующий указ будет опубликован в понедельник 30 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих. В ближайшее время будет разработан законопроект о военном омбудсмене и системные основы его деятельности. Об этом он сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Был запрос от наших военных - и это объективная потребность - о создании особого института военного омбудсмена. Нужен такой человек, который способен будет защищать права наших воинов, и такая системная способность, чтобы омбудсмен вместе с Министерством обороны, со всеми другими, кто необходим, мог действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов. Мы обсуждали создание такого института с министром обороны Украины, с военным командованием, также с представителями гражданского общества - много было взглядов,

- говорится в сообщении.

Зеленский также отметил, что сейчас подготовлено первое решение - указ о назначении уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Чтобы начать эту работу и подготовить запуск института омбудсмена. Как подчеркнул Зеленский он выбрал сильную кандидатуру. Президент также подчеркнул, что Указ будет опубликован завтра.

Вместе с новым уполномоченным, с правозащитным сообществом и Министерством обороны согласуем соответствующий законопроект о военном омбудсмене, а также соответствующие системные основы его деятельности: полномочия, финансы и все остальное. Я прошу Верховную Раду и правительство своевременно поддержать новации, которые будут предложены. Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена. Я благодарю всех, кто помогает,

- резюмировал Президент.

Зеленский пообщался с Трюдо: о чем говорили29 дек. 2024, 18:45 • 11354 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина