Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих. В ближайшее время будет разработан законопроект о военном омбудсмене и системные основы его деятельности. Об этом он сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Был запрос от наших военных - и это объективная потребность - о создании особого института военного омбудсмена. Нужен такой человек, который способен будет защищать права наших воинов, и такая системная способность, чтобы омбудсмен вместе с Министерством обороны, со всеми другими, кто необходим, мог действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов. Мы обсуждали создание такого института с министром обороны Украины, с военным командованием, также с представителями гражданского общества - много было взглядов, - говорится в сообщении.

Зеленский также отметил, что сейчас подготовлено первое решение - указ о назначении уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Чтобы начать эту работу и подготовить запуск института омбудсмена. Как подчеркнул Зеленский он выбрал сильную кандидатуру. Президент также подчеркнул, что Указ будет опубликован завтра.

Вместе с новым уполномоченным, с правозащитным сообществом и Министерством обороны согласуем соответствующий законопроект о военном омбудсмене, а также соответствующие системные основы его деятельности: полномочия, финансы и все остальное. Я прошу Верховную Раду и правительство своевременно поддержать новации, которые будут предложены. Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена. Я благодарю всех, кто помогает, - резюмировал Президент.

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