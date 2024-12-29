Зеленский пообщался с Трюдо: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В фокусе разговора было, в частности усиление санкций против рф. Об этом сообщил украинский Президент на своем Телеграм-канале, пишет УНН.

"Провел разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо накануне председательства Канады в G7. Обсудили ключевые приоритеты, в частности усиление санкций против россии, особенно в отношении ее пропагандистских сетей и теневого флота", - говорится в заявлении главы государства.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Трюдо и канадский народ за их непоколебимую поддержку, в частности важную оборонную помощь, такую как NASAMS.

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"Я также предложил увеличить финансирование производства украинского оружия и рассмотреть возможности для локализации производства отдельных видов вооружения.

Тесная координация с союзниками чрезвычайно важна для обеспечения сильной позиции Украины и достижения длительного мира и безопасности для всех", - заявил Зеленский.