Зеленский пообщался с Трюдо: о чем говорили
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с премьер-министром Канады об усилении санкций против рф и ее пропагандистских сетей. Обсудили военную помощь и возможности производства оружия в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В фокусе разговора было, в частности усиление санкций против рф. Об этом сообщил украинский Президент на своем Телеграм-канале, пишет УНН.
"Провел разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо накануне председательства Канады в G7. Обсудили ключевые приоритеты, в частности усиление санкций против россии, особенно в отношении ее пропагандистских сетей и теневого флота", - говорится в заявлении главы государства.
Зеленский поблагодарил премьер-министра Трюдо и канадский народ за их непоколебимую поддержку, в частности важную оборонную помощь, такую как NASAMS.
Три страны направили более 150 млн евро на финансирование Украиной собственного ОПК29 дек. 2024, 15:27 • 19038 просмотров
"Я также предложил увеличить финансирование производства украинского оружия и рассмотреть возможности для локализации производства отдельных видов вооружения.
Тесная координация с союзниками чрезвычайно важна для обеспечения сильной позиции Украины и достижения длительного мира и безопасности для всех", - заявил Зеленский.