Зеленський поспілкувався з Трюдо: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. У фокусі розмови було, зокрема посилення санкцій проти рф. Про це повідомив український Президент у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

"Провів розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо напередодні головування Канади в G7. Обговорили ключові пріоритети, зокрема посилення санкцій проти Росії, особливо щодо її пропагандистських мереж і тіньового флоту", - йдеться у заяві глави держави.

Зеленський подякував прем’єр-міністру Трюдо та канадському народові за їхню непохитну підтримку, зокрема важливу оборонну допомогу, таку як NASAMS.

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"Я також запропонував збільшити фінансування виробництва української зброї та розглянути можливості для локалізації виробництва окремих видів озброєння.

Тісна координація із союзниками є надзвичайно важливою для забезпечення сильної позиції України та досягнення тривалого миру й безпеки для всіх", - заявив Зеленський.