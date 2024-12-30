У застосунку "Армія+" вже понад 5 тисяч погоджених переведень – Зеленський

У застосунку "Армія+" розміщено вже понад 5 тисяч погоджених рішень про переведення військових. Про це у вечірньому зверненні повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН.

Я хочу зараз відзначити й команду Міністерства оборони України за роботу застосунку "Армія+", який теж уже допомагає у розв’язанні деяких проблемних і дуже чутливих питань наших військових. Зокрема, це переведення - питання, яке довго не розв’язувалось. І зараз у Збройних Силах України це вже працює: понад 5 тисяч переведень позитивних є - рапорти погоджені - розповів президент.

Зеленський додав, що функція доступна вже і для Національної гвардії України, а також нею зможуть скористатися прикордонники.

Президент зазначив, що країна і далі буде розвивати цифрові сервіси, оскільки вони не тільки прибирають "паперову" армію, але й дійсно допомогають людям "відчувати більше вдячності від держави та більше поваги до себе".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що обрав "сильну кандидатуру" на посаду військового омбудсмена, відповідний указ буде опубліковано в понеділок 30 грудня.