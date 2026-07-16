В пригороде Харькова ударом рф дроном задело микроавтобус, четверо раненых
Киев • УНН
16 июля российский БпЛА "Герань" атаковал поселок Высокий Харьковского района. Поврежден микроавтобус, пострадали четверо пассажиров.
Вражеский БпЛА атаковал пригород Харькова, поврежден микроавтобус, есть пострадавшие, сообщили в четверг в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 16 июля около 06:40 российские военные нанесли удар, предположительно БпЛА типа "Герань", по поселку Высокий Харьковского района.
"Попадание зафиксировано на территории гражданского предприятия. В момент атаки мимо места удара проезжал микроавтобус, который был поврежден осколками. Ранения получили четверо пассажиров. Водитель испытал острую реакцию на стресс и отказался от госпитализации", — указали в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток вражеским ударам подверглись Харьков и 23 населенных пункта Харьковской области, в результате обстрелов пострадали 18 человек, среди них – ребенок.