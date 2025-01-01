С 1 января в Приднестровье отключили централизованное отопление и горячее водоснабжение из-за прекращения подачи российского газа. Об этом сообщает "Тирастеплоэнерго", передает УНН.

"В связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия, с 1 января 2025 года с 7:00 часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности, кроме лечебных учреждений со стационарным пребыванием граждан Министерства здравоохранения (так называемой - ред.)приднестровской молдавской республики, учреждений со стационарным пребыванием граждан Министерства по социальной защите и труду приднестровской молдавской республики", - говориться в сообщении.

Контекст

1 января Украина прекратила транзит российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

В "Газпроме" заявили, что с 1 января, российская компания "Газпром" остановил подачу газа Европе через территорию Украины в связи с завершением транзитного соглашения.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что украинская газовая система готова к функционированию без транзита российского газа, а украинцы не почувствуют остановки транспортировки российского голубого топлива.