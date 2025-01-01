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У Придністров'ї відключили централізоване опалення та гаряче водопостачання

Київ • УНН

 • 25143 перегляди

Із 1 січня 2025 року в Придністров'ї припинено подавання тепла і гарячої води через зупинення постачання російського газу. Вимкнення торкнеться всіх об'єктів, крім медустанов зі стаціонарним перебуванням.

З 1 січня у Придністров'ї відключили централізоване опалення та гаряче водопостачання через припинення подачі російського газу. Про це повідомляє «Тирастеплоенерго», передає УНН.

«У зв'язку з тимчасовим припиненням постачання газу на теплогенеруючі об'єкти підприємства, з 1 січня 2025 року з 7:00 години ранку припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям усіх форм власності, окрім лікувальних закладів зі стаціонарним перебуванням громадян Міністерства охорони здоров'я (так званої - ред.) придністровської молдовської республіки, закладів зі стаціонарним перебуванням громадян Міністерства з питань соціального захисту та праці придністровської молдовської республіки», - зазначив він.

Контекст

1 січня Україна припинила транзит російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

У «Газпромі» заявили, що з 1 січня російська компанія «Газпром» зупинила подачу газу Європі через територію України у зв'язку із завершенням транзитної угоди. 

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що українська газова система готова до функціонування без транзиту російського газу, а українці не відчують зупинки транспортування російського блакитного палива.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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