В порту Тамань вспыхнули масштабные пожары на нефтегазовом терминале

В российском порту Тамань в Краснодарском крае зафиксировали масштабные очаги пожара на территории нефтегазового терминала. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки, пишет УНН.

Детали

По информации мониторинговой группы, многочисленные пожары возникли в районе порта "Волна", где расположен крупный нефтегазовый терминал вблизи мыса Железный Рог.

Отмечается, что терминал "Таманьнефтегаз" находится под управлением группы ОТЭКО и является крупнейшим частным нефтеналивным комплексом на юге России. Его пропускная способность составляет около 19,9 млн тонн в год, а общий объем резервуарного парка достигает 640 тыс. кубометров.

Причины возникновения пожара и информация о возможных повреждениях объекта официально не подтверждались.

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