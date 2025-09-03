В Полтавской ОВА отреагировали на заявления о коррупции при строительстве фортификаций

$41.360.01
Эксклюзив
12:08 • 806 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 4882 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 10044 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 14180 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 15043 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 19540 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 29687 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 28439 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 83508 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105273 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 240313 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 240290 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 231089 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 227672 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 221774 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 4900 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 16863 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 29693 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 28441 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 83511 просмотра
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Днепр
Запорожье
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 20939 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 34659 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 37370 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 51511 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 96891 просмотра
Фейковые новости
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
M1 Abrams
YouTube

В Полтавской ОВА отреагировали на заявления о коррупции при строительстве фортификаций

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Полтавская ОВА заявляет о завершении строительства 14 взводных опорных пунктов и линий заграждений, опровергая информацию о ненадлежащей работе. Все работы выполнены согласно документации и подтверждены проверками, потрачено 375 млн грн.

В Полтавской ОВА отреагировали на заявления о коррупции при строительстве фортификаций

В Полтавской области создано 14 взводных опорных пунктов и линий невзрывных заграждений. Манипулятивная информация о ненадлежащей работе над созданием фортификаций не соответствует действительности, сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, пишет УНН.

Сегодня отдельными людьми в информационном пространстве была распространена информация, которая является неполной, неточной и содержит манипуляции фактами, касающимися процесса строительства фортификаций. Сообщаем, что по состоянию на 03.09.2025 года 14 взводных опорных пунктов и линий невзрывных заграждений выполнены в полном объеме

- сообщил Когут.

Глава ОВА также сообщил, что все работы проведены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая имеет положительные заключения ГП "Укргосстройэкспертиза". Когут также заверил, что качество выполненных работ подтверждено рядом проверок. В частности, Национальным научным центром "Институт судебных экспертиз им. профессора М. С. Бокариуса".

Также это подтверждает командование сил поддержки ОТУ „Луганск", представители которых разрабатывали и утверждали схемы взводно-опорных пунктов

- подчеркнул Когут.

Он также добавил, что в целом на строительство фортификационных сооружений было потрачено 375 млн грн, из которых около 70 млн грн составляет НДС. Наибольшая часть расходов – более 240 млн грн – пришлась на закупку материалов, в то время как на строительные работы направлено около 65 млн грн.

Попытки дискредитировать Полтавскую ОВА, людей, которые ежедневно, круглосуточно работают для укрепления обороноспособности страны, продолжаются несколько лет, однако не имеют успехов. К этому привлечены большие силы и средства, которые сейчас работают только на врага. ОВА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие каких-либо нарушений со стороны заказчика, и предоставление оценки лицам, осуществляющим мероприятия по дискредитации областной военной администрации и руководства области

- подытожил Когут.

Верховная Рада вызывает врио начальника Полтавской ОВА Владимира Когута и экс-руководителя Филиппа Пронина Полтавской ОВА относительно вероятной коррупции на фортификационных сооружениях.

"По результатам нашего расследования относительно коррупции фортификации Полтавской ОГА, Парламент вызвал на завтра 10:00 главу Финансового мониторинга (экс-главу области в 2024-м году) Филиппа Пронина! Также Рада вызывает врио начальника Полтавской ОВА Владимира Когута", - написал нардеп Ярослав Железняк.

Павел Зинченко

