В Полтавской ОВА отреагировали на заявления о коррупции при строительстве фортификаций
Киев • УНН
Полтавская ОВА заявляет о завершении строительства 14 взводных опорных пунктов и линий заграждений, опровергая информацию о ненадлежащей работе. Все работы выполнены согласно документации и подтверждены проверками, потрачено 375 млн грн.
В Полтавской области создано 14 взводных опорных пунктов и линий невзрывных заграждений. Манипулятивная информация о ненадлежащей работе над созданием фортификаций не соответствует действительности, сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, пишет УНН.
Сегодня отдельными людьми в информационном пространстве была распространена информация, которая является неполной, неточной и содержит манипуляции фактами, касающимися процесса строительства фортификаций. Сообщаем, что по состоянию на 03.09.2025 года 14 взводных опорных пунктов и линий невзрывных заграждений выполнены в полном объеме
Глава ОВА также сообщил, что все работы проведены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая имеет положительные заключения ГП "Укргосстройэкспертиза". Когут также заверил, что качество выполненных работ подтверждено рядом проверок. В частности, Национальным научным центром "Институт судебных экспертиз им. профессора М. С. Бокариуса".
Также это подтверждает командование сил поддержки ОТУ „Луганск", представители которых разрабатывали и утверждали схемы взводно-опорных пунктов
Он также добавил, что в целом на строительство фортификационных сооружений было потрачено 375 млн грн, из которых около 70 млн грн составляет НДС. Наибольшая часть расходов – более 240 млн грн – пришлась на закупку материалов, в то время как на строительные работы направлено около 65 млн грн.
Попытки дискредитировать Полтавскую ОВА, людей, которые ежедневно, круглосуточно работают для укрепления обороноспособности страны, продолжаются несколько лет, однако не имеют успехов. К этому привлечены большие силы и средства, которые сейчас работают только на врага. ОВА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие каких-либо нарушений со стороны заказчика, и предоставление оценки лицам, осуществляющим мероприятия по дискредитации областной военной администрации и руководства области
Напомним
Верховная Рада вызывает врио начальника Полтавской ОВА Владимира Когута и экс-руководителя Филиппа Пронина Полтавской ОВА относительно вероятной коррупции на фортификационных сооружениях.
"По результатам нашего расследования относительно коррупции фортификации Полтавской ОГА, Парламент вызвал на завтра 10:00 главу Финансового мониторинга (экс-главу области в 2024-м году) Филиппа Пронина! Также Рада вызывает врио начальника Полтавской ОВА Владимира Когута", - написал нардеп Ярослав Железняк.