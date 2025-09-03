В Полтавской ОВА отреагировали на заявления о коррупции при строительстве фортификаций

В Полтавской области создано 14 взводных опорных пунктов и линий невзрывных заграждений. Манипулятивная информация о ненадлежащей работе над созданием фортификаций не соответствует действительности, сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, пишет УНН.

Сегодня отдельными людьми в информационном пространстве была распространена информация, которая является неполной, неточной и содержит манипуляции фактами, касающимися процесса строительства фортификаций. Сообщаем, что по состоянию на 03.09.2025 года 14 взводных опорных пунктов и линий невзрывных заграждений выполнены в полном объеме

Глава ОВА также сообщил, что все работы проведены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая имеет положительные заключения ГП "Укргосстройэкспертиза". Когут также заверил, что качество выполненных работ подтверждено рядом проверок. В частности, Национальным научным центром "Институт судебных экспертиз им. профессора М. С. Бокариуса".

Он также добавил, что в целом на строительство фортификационных сооружений было потрачено 375 млн грн, из которых около 70 млн грн составляет НДС. Наибольшая часть расходов – более 240 млн грн – пришлась на закупку материалов, в то время как на строительные работы направлено около 65 млн грн.

Попытки дискредитировать Полтавскую ОВА, людей, которые ежедневно, круглосуточно работают для укрепления обороноспособности страны, продолжаются несколько лет, однако не имеют успехов. К этому привлечены большие силы и средства, которые сейчас работают только на врага. ОВА инициирует дополнительные проверки, чтобы зафиксировать отсутствие каких-либо нарушений со стороны заказчика, и предоставление оценки лицам, осуществляющим мероприятия по дискредитации областной военной администрации и руководства области