В Полтавській ОВА відреагували на заяви про корупцію під час будівництва фортифікацій

У Полтавській області створено 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень. Маніпулятивна інформація про неналежну роботу над створенням фортифікацій не відповідає дійсності, повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, пише УНН.

Сьогодні окремими людьми в інформаційному просторі була поширена інформація, яка є не повною, не точною та містить маніпуляції фактами, які стосуються процесу будівництва фортифікацій. Повідомляємо, що станом на 3.09.2025 року 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі

Очільник ОВА також повідомив, що усі роботи проведені відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка має позитивні висновки ДП "Укрдержбудекспертиза". Когут також запевнив, що якість виконаних робіт підтверджена низкою перевірок. Зокрема Національним науковим центром "Інститут судових експертиз ім. професора. М. С. Бокаріуса".

Він також додав, що загалом на будівництво фортифікаційних споруд було витрачено 375 млн грн, з яких близько 70 млн грн становить ПДВ. Найбільша частина витрат – понад 240 млн грн – припала на закупівлю матеріалів, в той час як на будівельні роботи спрямовано близько 65 млн грн.

Спроби дискредитувати Полтавську ОВА, людей які щоденно, цілодобово працюють для зміцнення обороноздатності країни тривають декілька років, однак не мають успіхів. До цього залучені великі сили та засоби, які зараз працюють лише на ворога. ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність будь-яких порушень з боку замовника, та надання оцінки особам, які здійснюють заходи щодо дискредитації обласної військової адміністрації та керівництва області