В Полтавській ОВА відреагували на заяви про корупцію під час будівництва фортифікацій

Ексклюзив
12:08 • 954 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Ексклюзив
11:49 • 5264 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 10157 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 14320 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 15133 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 19594 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 29812 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 28542 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 83605 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 105288 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
11:49 • 5232 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотах Ми-8
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:16 • 29806 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
УНН Lite
Мессі з'явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисяч
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листування
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
Актуальне
В Полтавській ОВА відреагували на заяви про корупцію під час будівництва фортифікацій

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Полтавська ОВА заявляє про завершення будівництва 14 взводних опорних пунктів та ліній загороджень, спростовуючи інформацію про неналежну роботу. Всі роботи виконані згідно з документацією та підтверджені перевірками, витрачено 375 млн грн.

В Полтавській ОВА відреагували на заяви про корупцію під час будівництва фортифікацій

У Полтавській області створено 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень. Маніпулятивна інформація про неналежну роботу над створенням фортифікацій не відповідає дійсності, повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, пише УНН.

Сьогодні окремими людьми в інформаційному просторі була поширена інформація, яка є не повною, не точною та містить маніпуляції фактами, які стосуються процесу будівництва фортифікацій. Повідомляємо, що станом на 3.09.2025 року 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі

- повідомив Когут.

Очільник ОВА також повідомив, що усі роботи проведені відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка має позитивні висновки ДП "Укрдержбудекспертиза". Когут також запевнив, що якість виконаних робіт підтверджена низкою перевірок. Зокрема Національним науковим центром "Інститут судових експертиз ім. професора. М. С. Бокаріуса".

Також це засвідчує командування сил підтримки ОТУ „Луганськ", представники яких розробляли і затверджували схеми взводно-опорних пунктів

- підкреслив Когут.

Він також додав, що загалом на будівництво фортифікаційних споруд було витрачено 375 млн грн, з яких близько 70 млн грн становить ПДВ. Найбільша частина витрат – понад 240 млн грн – припала на закупівлю матеріалів, в той час як на будівельні роботи спрямовано близько 65 млн грн.

Спроби дискредитувати Полтавську ОВА, людей які щоденно, цілодобово працюють для зміцнення обороноздатності країни тривають декілька років, однак не мають успіхів. До цього залучені великі сили та засоби, які зараз працюють лише на ворога. ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність будь-яких порушень з боку замовника, та надання оцінки особам, які здійснюють заходи щодо дискредитації обласної військової адміністрації та керівництва області

- підсумував Когут.

Нагадаємол

Верховна Рада викликає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута та екскерівника Філіпа Проніна Полтавської ОВА щодо ймовірної корупції на фортифікаційних спорудах.

"За результатами нашого розслідування щодо корупції фортифікації Полтавської ОДА, Парламент викликав на завтра 10:00 голову Фінансового моніторингу (ексочільника області у 2024-му році) Філіпа Проніна! Також Рада викликає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута", - написав нардеп Ярослав Железняк.

Павло Зінченко

