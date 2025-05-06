В Полтавской области школьник умер на уроке физкультуры
Киев • УНН
В Полтавской области 13-летний ученик потерял сознание во время урока физкультуры. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти ребенка.
В Полтавской области подросток умер во время урока физкультуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Полтавской областной прокуратуры.
Детали
Отмечается, что 13-летний ученик на уроке физкультуры потерял сознание.
На место происшествия срочно прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось
В прокуратуре уточнили, что семья малолетнего на учетах социальных служб не состоит.
"Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются", - указывается в сообщении.
Напомним
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