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В Полтавской области школьник умер на уроке физкультуры

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Полтавской области 13-летний ученик потерял сознание во время урока физкультуры. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти ребенка.

В Полтавской области школьник умер на уроке физкультуры

В Полтавской области подросток умер во время урока физкультуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Полтавской областной прокуратуры.

Детали

Отмечается, что 13-летний ученик на уроке физкультуры потерял сознание.

На место происшествия срочно прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось

- говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что семья малолетнего на учетах социальных служб не состоит.

"Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются", - указывается в сообщении. 

Напомним

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