В Китаї на роботі помер молодий репетитор, не витримавши понаднормової роботи з 400 учнями

У центральному Китаї молодий вчитель помер у своєму кабінеті після стресу через навчання 400 учнів та надмірної понаднормової роботи. Про це повідомляє South China Morning Post, пише УНН.

Деталі

Чоловік на прізвище Лі, якому було близько 30 років, пропрацював п'ять років у компанії з репетиторства та освіти в Ухані. Фірма, заснована у 2012 році, керує онлайн-платформою, яка пропонує курси англійської мови та математики для учнів початкової та середньої школи.

Згідно з онлайн-джерелами, вона має понад 160 мільйонів користувачів. Після закінчення коледжу Лі приєднався до компанії як онлайн-репетитор. Материкові ЗМІ повідомили, що нещодавно він працював кілька днів понаднормово, щоб завершити свої завдання перед довгою відпусткою.

22 квітня Лі пішов до офісу та працював допізна. Його наречена не змогла зв'язатися з ним і викликала поліцію. Наступного ранку прибиральник знайшов Лі в офісі без свідомості. Пізніше було підтверджено його смерть, оскільки в нього раптово стався зупинка серця.

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Родичі Лі розповіли, що він виріс у сім'ї, яка мала фінансові труднощі. Він був другою дитиною у старшої незаміжньої сестри. Його батько помер багато років тому, а мати пізніше вийшла заміж вдруге. Його наречена сказала, що вони планували одружитися 2 травня.

Місцеве управління праці повідомило, що родина Лі та юридична компанія, яка бере участь у цій справі, готують документи, щоб засвідчити, що його смерть була пов'язана з роботою.

Реакція роботодавців

25 квітня компанія, в якій працював Лі, опублікувала заяву, в якій висловила співчуття з приводу смерті Лі та пообіцяла співпрацювати з його родиною.

У заяві наголошується, що понаднормова робота для команди Лі не була запланована, оскільки цей день припав на загальнокорпоративне свято. Компанія також високо оцінила роботу Лі та попросила громадськість поважати конфіденційність його родини.

Однак багато користувачів мережі поставили під сумнів цю заяву. "Чи натякає компанія, що Лі добровільно вирішила працювати понаднормово? Без сильного тиску на продуктивність та страху втратити роботу ніхто добровільно не перепрацював би", - написав один з них. Один онлайн-спостерігач сказав:

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Багато компаній змушують співробітників "добровільно" працювати понаднормово через тиск на продуктивність та тонку тактику усунення – сказав інший.

Материкові ЗМІ раніше повідомляли про поширення понаднормової роботи в компанії. Колишні співробітники заявили, що один вчитель керував 400 учнями, відповідав на незліченну кількість запитів батьків та регулярно працював понад шість годин на день. Співробітникам доводилося звітувати перед керівниками, коли вони користуються туалетом або перервами на обід.

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Одна колишня працівниця на прізвище Ван сказала, що в неї розвинулася тривога через тривалу понаднормову роботу, і вона звільнилася наприкінці минулого року. Інша, на прізвище Чжан, звільнилася наступного дня після того, як почула про смерть Лі. Інцидент викликав значну увагу в соціальних мережах материкового Китаю, а пов'язані теми перевищили 70 мільйонів переглядів.

"Культура перевтоми"

Китайське трудове законодавство обмежує роботу вісьмома годинами на день, 44 годинами на тиждень, не більше 36 годин понаднормової роботи на місяць.

Однак продовжують з’являтися повідомлення про "культуру перевтоми". У червні минулого року технологічна компанія на південному сході Китаю викликала національне обурення, запровадивши шестиденний робочий тиждень з 8:00 до 21:00.

В іншому випадку програміст-стартап спав лише дві години на день у періоди пік, перш ніж переніс крововилив у мозок, який паралізував його на місяці.

Доповнення

В Австралії чоловік прожив 100 днів із штучним титановим серцем, очікуючи на донорську трансплантацію. Це рекордний термін для використання цієї технології. Серце підтримувало його життя, поки на початку цього місяця не з’явився донор серця.

