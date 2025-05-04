В Китае на работе умер молодой репетитор, не выдержав сверхурочной работы с 400 учениками

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 36973 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 96651 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 90222 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 67275 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 78852 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 77434 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 61297 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 74950 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 110568 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 47093 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+26°
6.9м/с
32%
741 мм
Популярные новости

"Претенциозная чушь": медведев резко ответил Трампу относительно участия США во Второй мировой войне

4 мая, 02:34 • 14011 просмотра

российские войска продвинулись на пяти направлениях, ВСУ контратакуют: карты ISW

4 мая, 03:17 • 18383 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 14911 просмотра

Атака "Шахедов" на Киев: количество пострадавших возросло до 11

4 мая, 05:03 • 17833 просмотра

Ночная атака россиян: силы ПВО сбили 69 вражеских беспилотников

06:50 • 11673 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 90223 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 48102 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 79219 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 87358 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 110568 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 15061 просмотра

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 36119 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 77434 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 35426 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 38280 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

В Китае на работе умер молодой репетитор, не выдержав сверхурочной работы с 400 учениками

Киев • УНН

 • 276 просмотра

В Китае молодой учитель скончался на рабочем месте из-за перегрузки. Он работал репетитором и обучал 400 учеников, что привело к трагическому случаю.

В Китае на работе умер молодой репетитор, не выдержав сверхурочной работы с 400 учениками

В центральном Китае молодой учитель умер в своем кабинете после стресса из-за обучения 400 учеников и чрезмерной сверхурочной работы. Об этом сообщает South China Morning Post, пишет УНН

Детали

Мужчина по фамилии Ли, которому было около 30 лет, проработал пять лет в компании по репетиторству и образованию в Ухане. Фирма, основанная в 2012 году, управляет онлайн-платформой, которая предлагает курсы английского языка и математики для учеников начальной и средней школы.

Согласно онлайн-источникам, у нее более 160 миллионов пользователей. После окончания колледжа Ли присоединился к компании в качестве онлайн-репетитора. Материковые СМИ сообщили, что недавно он работал несколько дней сверхурочно, чтобы завершить свои задания перед долгим отпуском.

22 апреля Ли пошел в офис и работал допоздна. Его невеста не смогла связаться с ним и вызвала полицию. На следующее утро уборщик нашел Ли в офисе без сознания. Позже была подтверждена его смерть, поскольку у него внезапно произошла остановка сердца.

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт10.02.25, 17:21 • 157299 просмотров

Родственники Ли рассказали, что он вырос в семье, у которой были финансовые трудности. Он был вторым ребенком у старшей незамужней сестры. Его отец умер много лет назад, а мать позже вышла замуж во второй раз. Его невеста сказала, что они планировали пожениться 2 мая.

Местное управление труда сообщило, что семья Ли и юридическая компания, участвующая в этом деле, готовят документы, чтобы засвидетельствовать, что его смерть была связана с работой.

Реакция работодателей

 25 апреля компания, в которой работал Ли, опубликовала заявление, в котором выразила соболезнования по поводу смерти Ли и пообещала сотрудничать с его семьей.

В заявлении отмечается, что сверхурочная работа для команды Ли не была запланирована, поскольку этот день пришелся на общекорпоративный праздник. Компания также высоко оценила работу Ли и попросила общественность уважать конфиденциальность его семьи.

Однако многие пользователи сети поставили под сомнение это заявление. "Намекает ли компания, что Ли добровольно решила работать сверхурочно? Без сильного давления на производительность и страха потерять работу никто добровольно не переработал бы", - написал один из них. Один онлайн-наблюдатель сказал:

Учителю Ли следовало праздновать свою свадьбу, а не прощаться с миром, работая сверхурочно

Многие компании заставляют сотрудников "добровольно" работать сверхурочно из-за давления на производительность и тонкой тактики устранения

– сказал другой.

Материковые СМИ ранее сообщали о распространении сверхурочной работы в компании. Бывшие сотрудники заявили, что один учитель руководил 400 учениками, отвечал на бесчисленное количество запросов родителей и регулярно работал более шести часов в день. Сотрудникам приходилось отчитываться перед руководителями, когда они пользуются туалетом или перерывами на обед.

Работника немецкой разведки нашли мертвым в Пакистане13.01.25, 12:31 • 24524 просмотра

Одна бывшая сотрудница по фамилии Ван сказала, что у нее развилась тревога из-за длительной сверхурочной работы, и она уволилась в конце прошлого года. Другая, по фамилии Чжан, уволилась на следующий день после того, как услышала о смерти Ли. Инцидент вызвал значительное внимание в социальных сетях материкового Китая, а связанные темы превысили 70 миллионов просмотров.

"Культура переутомления"

 Китайское трудовое законодательство ограничивает работу восемью часами в день, 44 часами в неделю, не более 36 часов сверхурочной работы в месяц.

Однако продолжают появляться сообщения о "культуре переутомления". В июне прошлого года технологическая компания на юго-востоке Китая вызвала национальное возмущение, введя шестидневную рабочую неделю с 8:00 до 21:00.

В другом случае программист-стартап спал всего два часа в день в периоды пик, прежде чем перенес кровоизлияние в мозг, которое парализовало его на месяцы. 

Дополнение

В Австралии мужчина прожил 100 дней с искусственным титановым сердцем, ожидая донорскую трансплантацию. Это рекордный срок для использования этой технологии. Сердце поддерживало его жизнь, пока в начале этого месяца не появился донор сердца. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Ухань
Китай
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,440.20
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,827.32