В Китае на работе умер молодой репетитор, не выдержав сверхурочной работы с 400 учениками

В центральном Китае молодой учитель умер в своем кабинете после стресса из-за обучения 400 учеников и чрезмерной сверхурочной работы. Об этом сообщает South China Morning Post, пишет УНН.

Детали

Мужчина по фамилии Ли, которому было около 30 лет, проработал пять лет в компании по репетиторству и образованию в Ухане. Фирма, основанная в 2012 году, управляет онлайн-платформой, которая предлагает курсы английского языка и математики для учеников начальной и средней школы.

Согласно онлайн-источникам, у нее более 160 миллионов пользователей. После окончания колледжа Ли присоединился к компании в качестве онлайн-репетитора. Материковые СМИ сообщили, что недавно он работал несколько дней сверхурочно, чтобы завершить свои задания перед долгим отпуском.

22 апреля Ли пошел в офис и работал допоздна. Его невеста не смогла связаться с ним и вызвала полицию. На следующее утро уборщик нашел Ли в офисе без сознания. Позже была подтверждена его смерть, поскольку у него внезапно произошла остановка сердца.

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Родственники Ли рассказали, что он вырос в семье, у которой были финансовые трудности. Он был вторым ребенком у старшей незамужней сестры. Его отец умер много лет назад, а мать позже вышла замуж во второй раз. Его невеста сказала, что они планировали пожениться 2 мая.

Местное управление труда сообщило, что семья Ли и юридическая компания, участвующая в этом деле, готовят документы, чтобы засвидетельствовать, что его смерть была связана с работой.

Реакция работодателей

25 апреля компания, в которой работал Ли, опубликовала заявление, в котором выразила соболезнования по поводу смерти Ли и пообещала сотрудничать с его семьей.

В заявлении отмечается, что сверхурочная работа для команды Ли не была запланирована, поскольку этот день пришелся на общекорпоративный праздник. Компания также высоко оценила работу Ли и попросила общественность уважать конфиденциальность его семьи.

Однако многие пользователи сети поставили под сомнение это заявление. "Намекает ли компания, что Ли добровольно решила работать сверхурочно? Без сильного давления на производительность и страха потерять работу никто добровольно не переработал бы", - написал один из них. Один онлайн-наблюдатель сказал:

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Многие компании заставляют сотрудников "добровольно" работать сверхурочно из-за давления на производительность и тонкой тактики устранения – сказал другой.

Материковые СМИ ранее сообщали о распространении сверхурочной работы в компании. Бывшие сотрудники заявили, что один учитель руководил 400 учениками, отвечал на бесчисленное количество запросов родителей и регулярно работал более шести часов в день. Сотрудникам приходилось отчитываться перед руководителями, когда они пользуются туалетом или перерывами на обед.

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Одна бывшая сотрудница по фамилии Ван сказала, что у нее развилась тревога из-за длительной сверхурочной работы, и она уволилась в конце прошлого года. Другая, по фамилии Чжан, уволилась на следующий день после того, как услышала о смерти Ли. Инцидент вызвал значительное внимание в социальных сетях материкового Китая, а связанные темы превысили 70 миллионов просмотров.

"Культура переутомления"

Китайское трудовое законодательство ограничивает работу восемью часами в день, 44 часами в неделю, не более 36 часов сверхурочной работы в месяц.

Однако продолжают появляться сообщения о "культуре переутомления". В июне прошлого года технологическая компания на юго-востоке Китая вызвала национальное возмущение, введя шестидневную рабочую неделю с 8:00 до 21:00.

В другом случае программист-стартап спал всего два часа в день в периоды пик, прежде чем перенес кровоизлияние в мозг, которое парализовало его на месяцы.

Дополнение

В Австралии мужчина прожил 100 дней с искусственным титановым сердцем, ожидая донорскую трансплантацию. Это рекордный срок для использования этой технологии. Сердце поддерживало его жизнь, пока в начале этого месяца не появился донор сердца.

