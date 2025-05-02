В Украине 345 учеников продолжают обучение на русском - Креминь

Украинский язык почти полностью вытеснил русский из образовательного процесса. Если в 2021–2022 учебном году около 100 тыс. учеников обучались на русском языке или изучали его как иностранный, то сейчас это количество сократилось в тысячи раз - до 345 человек. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает УНН.

Украинский язык почти полностью вытеснил русский из образовательного процесса, 99% учреждений общего среднего образования сегодня обеспечивают обучение на украинском языке. Если в 2021–2022 учебном году около 100 тыс. учеников обучались на русском языке или изучали его как иностранный, то сейчас это количество сократилось в тысячи раз - до 345 человек - сказал Креминь.

Он отметил, что этот языковой сдвиг является результатом многих факторов.

Вопрос государственного языка стал одним из главных приоритетов граждан Украины, которые экзистенциально отвергли язык страны-оккупанта - добавил Креминь.

По его словам, особенно заметны изменения в южных и восточных регионах, которые ранее были центрами русификации.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об украиноязычной среде в школах. Документ предусматривает запрет для учителей и учеников разговаривать на русском языке на переменах и в частном общении на территории учебного заведения.