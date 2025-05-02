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В Україні 345 учнів продовжують навчання російською - Кремінь

Київ • УНН

 • 630 перегляди

У 2021-2022 навчальному році близько 100 тис. учнів навчалися російською, зараз лише 345. Найбільші зміни відбулися у південних і східних регіонах.

В Україні 345 учнів продовжують навчання російською - Кремінь

Українська мова майже повністю витіснила російську з освітнього процесу. Якщо у 2021–2022 навчальному році близько 100 тис. учнів навчалися російською мовою або вивчали її як іноземну, то зараз ця кількість скоротилася у тисячі разів - до 345 осіб. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає УНН.

Українська мова майже повністю витіснила російську з освітнього процесу, 99% закладів загальної середньої освіти сьогодні забезпечують навчання українською мовою. Якщо у 2021–2022 навчальному році близько 100 тис. учнів навчалися російською мовою або вивчали її як іноземну, то зараз ця кількість скоротилася у тисячі разів - до 345 осіб 

- сказав Кремінь.

Він зазначив, що цей мовний зсув є результатом багатьох факторів.

Питання державної мови стало одним із головних пріоритетів громадян України, які екзистенційно відкинули мову країни-окупанта 

- додав Кремінь.

За його словами, особливо помітні зміни в південних і східних регіонах, які раніше були осередками русифікації.

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про українськомовне середовище у школах. Документ передбачає заборону для учителів та учнів розмовляти російською мовою на перервах та у приватному спілкуванні на території навчального закладу.

Павло Башинський

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