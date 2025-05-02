В Україні 345 учнів продовжують навчання російською - Кремінь
Київ • УНН
У 2021-2022 навчальному році близько 100 тис. учнів навчалися російською, зараз лише 345. Найбільші зміни відбулися у південних і східних регіонах.
Українська мова майже повністю витіснила російську з освітнього процесу. Якщо у 2021–2022 навчальному році близько 100 тис. учнів навчалися російською мовою або вивчали її як іноземну, то зараз ця кількість скоротилася у тисячі разів - до 345 осіб. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає УНН.
Українська мова майже повністю витіснила російську з освітнього процесу, 99% закладів загальної середньої освіти сьогодні забезпечують навчання українською мовою. Якщо у 2021–2022 навчальному році близько 100 тис. учнів навчалися російською мовою або вивчали її як іноземну, то зараз ця кількість скоротилася у тисячі разів - до 345 осіб
Він зазначив, що цей мовний зсув є результатом багатьох факторів.
Питання державної мови стало одним із головних пріоритетів громадян України, які екзистенційно відкинули мову країни-окупанта
За його словами, особливо помітні зміни в південних і східних регіонах, які раніше були осередками русифікації.
Нагадаємо
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про українськомовне середовище у школах. Документ передбачає заборону для учителів та учнів розмовляти російською мовою на перервах та у приватному спілкуванні на території навчального закладу.