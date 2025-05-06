На Полтавщині школяр помер на уроці фізкультури
Київ • УНН
У Полтавській області 13-річний учень втратив свідомість під час уроку фізкультури. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати дитину.
На Полтавщині підліток помер під час уроку фізкультури. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Полтавської обласної прокуратури.
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Зазначається, що 13-річний учень на уроці фізкультури втратив свідомість.
На місце події терміново прибули медики, які проводили реанімаційні заходи. На жаль, життя дитини врятувати не вдалося
Ц прокуратурі уточнили, що сім’я малолітнього на обліках соціальних служб не перебуває.
"Усі обставини та причини трагедії встановлюються", - вказується у повідомленні.
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