В Полтавской области полиция задержала более 40 рейдеров, которые пытались захватить агрофирму
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Оржицком районе Полтавской области полиция задержала более 40 рейдеров, которые пытались завладеть активами агропредприятия. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Полиция задержала более 40 человек, которые силовыми методами пытались завладеть активами агрофирмы”, — написал он.
Сообщается, что информация о противоправных действиях неизвестных лиц в Оржицком районе Полтавской области поступила к полицейским от местных жителей. На место выехали следственно-оперативные группы, патрульные наряды и спецназовцы.
Отмечено, что инициаторы беспорядков пытались скрыться на двух легковушках, но также были задержаны в Оржицком и Лубенском районах.
“Задержанные доставлены в полицию”, — добавил А.Аваков.
Как сообщал УНН, количество рейдерских захватов имущества в Украине уменьшилось в 10 раз .