В Полтавській області поліція затримала понад 40 рейдерів, які намагалися захопити агрофірму
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Оржицькому районі Полтавської області поліція затримала понад 40 рейдерів, які намагалися заволодіти активами агропідприємства. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Поліція затримала більше 40 осіб, які силовими методами намагалися заволодіти активами агрофірми”, — написав він.
Повідомляється, що інформація про протиправні дії невідомих осіб в Оржицькому районі Полтавської області надійшла до поліцейських від місцевих жителів. На місце виїхали слідчо-оперативні групи, патрульні наряди та спецпризначенці.
Зазначено, що ініціатори заворушень намагалися втекти на двох легковиках, проте також були затримані в Оржицькому та Лубенському районах.
“Затримані доставлені до поліції”, — додав А.Аваков.
Як повідомляв УНН, кількість рейдерських захоплень майна в Україні зменшилася у 10 разів.