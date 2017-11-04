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В Полтавській області поліція затримала понад 40 рейдерів, які намагалися захопити агрофірму

В Полтавській області поліція затримала понад 40 рейдерів, які намагалися захопити агрофірму

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Оржицькому районі Полтавської області поліція затримала понад 40 рейдерів, які намагалися заволодіти активами агропідприємства. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Поліція затримала більше 40 осіб, які силовими методами намагалися заволодіти активами агрофірми”, — написав він.

Повідомляється, що інформація про протиправні дії невідомих осіб в Оржицькому районі Полтавської області надійшла до поліцейських від місцевих жителів. На місце виїхали слідчо-оперативні групи, патрульні наряди та спецпризначенці.

Зазначено, що ініціатори заворушень намагалися втекти на двох легковиках, проте також були затримані в Оржицькому та Лубенському районах.

“Затримані доставлені до поліції”, — додав А.Аваков.

Як повідомляв УНН, кількість рейдерських захоплень майна в Україні зменшилася у 10 разів.

Українські Національні Новини

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