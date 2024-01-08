В Полтаве произошел прорыв теплосети: без тепла остались 17 многоэтажек и два учебных заведения
Авария на теплосети в Полтаве привела к тому, что 17 домов и два учебных заведения без тепла; ремонтные работы продолжаются.
Благодаря "зерновому коридору" Украина экспортировала почти 15 миллионов тонн грузов
За 5 месяцев Украина экспортировала 15 миллионов тонн через зерновой коридор, из которых 10 миллионов тонн - сельскохозяйственная продукция.
В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри
В киевском районе Троещина подожгли троллейбус изнутри; никто из пассажиров не пострадал. Подозревается поджог, правоохранители проводят расследование.
В Харьковской области за неделю ГСЧС уничтожила 193 боеприпаса, более 86 тыс. обезврежено с начала войны - ГСЧС
На прошлой неделе Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обезвредила 193 боеприпаса; с начала войны было уничтожено 86 984 боеприпаса.
Баллистические ракеты могут сбить только современные западные системы ПВО: Игнат объяснил результаты массированной атаки рф
Силам ПВО не удалось уничтожить все воздушные цели врага из-за того, что сбивание ракет, летящих по баллистической траектории, возможно только из современных западных систем ПВО.
Папа Франциск в ежегодном обращении о ситуации в мире призвал к запрету суррогатного материнства и вспомнил войну рф против Украины
Папа Франциск выступает за глобальный запрет суррогатного материнства, называя его унижением достоинства, и обращает внимание на различные мировые конфликты и кризисы, включая войну россии в Украине.
россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированное Рубежное
Российский военный самолет сбросил бомбу ФАБ-250 на город Рубежное в Луганской области, который с 2022 года оккупирован войсками рф.
Это неспровоцированное варварское нападение: в МИД прокомментировали утреннюю атаку рф
Министерство иностранных дел Украины назвало нападение россии неспровоцированным и варварским; в результате нападения погибло по меньшей мере 4 человека и 38 получили ранения.
В Хмельницкой области два человека погибли в результате утренней ракетной атаки оккупанта
Два человека погибли в результате российского ракетного удара в Хмельницкой области, который нанес ущерб инфраструктуре и жилому району.
Девяти сотрудникам Мариупольского СИЗО объявили о подозрении в госизмене
Украинская полиция подозревает девять сотрудников Мариупольского СИЗО в государственной измене за содействие российским оккупационным войскам.