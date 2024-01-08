В Полтаве произошел прорыв теплосети: без тепла остались 17 многоэтажек и два учебных заведения

В Полтаве из-за прорыва теплосети временно остались без тепла 17 многоквартирных домов и два учебных заведения. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

В Полтаве в результате порыва теплосети временно остались без отопления 17 многоквартирных домов и два учебных заведения. Специалисты "Полтаватеплоэнерго" устраняют последствия аварии - написал Пронин в Telegram.

По его словам, к работам привлечены девять работников и две единицы техники. По предварительной информации, поврежденный участок отремонтируют в ближайшее время.

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