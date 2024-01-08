У Полтаві стався прорив тепломережі: без тепла залишись 17 багатоповерхівок та два заклади освіти

У Полтаві через прорив тепломережі тимчасово залишилися без тепла 17 багатоквартирних будинків і два заклади освіти. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.

У Полтаві внаслідок пориву тепломережі тимчасово залишилися без опалення 17 багатоквартирних будинків і два заклади освіти. Фахівці "Полтаватеплоенерго" усувають наслідки аварії - написав Пронін у Telegram.

За його словами, до робіт залучені дев'ять працівників та дві одиниці техніки. За попередньою інформацією, пошкоджену ділянку відремонтують найближчим часом.

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