У Полтаві стався прорив тепломережі: без тепла залишись 17 багатоповерхівок та два заклади освіти
Київ • УНН
Аварія на тепломережі в Полтаві призвела до того, що 17 будинків і два заклади освіти без тепла; ремонтні роботи тривають.
У Полтаві через прорив тепломережі тимчасово залишилися без тепла 17 багатоквартирних будинків і два заклади освіти. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
У Полтаві внаслідок пориву тепломережі тимчасово залишилися без опалення 17 багатоквартирних будинків і два заклади освіти. Фахівці "Полтаватеплоенерго" усувають наслідки аварії
За його словами, до робіт залучені дев'ять працівників та дві одиниці техніки. За попередньою інформацією, пошкоджену ділянку відремонтують найближчим часом.
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