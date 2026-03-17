Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
В Полтаве пограничник совершил смертельное ДТП, его задержали

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Военнослужащий ГПСУ насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. ГБР задержало водителя, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Военнослужащий Госпогранслужбы совершил ДТП, в результате которого погибла женщина. На место аварии прибыли сотрудники ГБР, пограничника задержали, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР задержали военнослужащего Государственной пограничной службы из Волынской области, который вечером 16 марта в Полтаве совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие 

Детали

По предварительным данным следствия, 16 марта около 21:00 пограничник, находясь в отпуске, управлял собственным автомобилем. Подъезжая к пешеходному переходу, он изменил направление движения и выехал на встречную полосу.

В этот момент дорогу переходила группа людей. Автомобиль наехал на женщину, которая шла последней. От полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.

Сразу после аварии на место происшествия прибыли сотрудники ГБР и начали первоочередные следственные действия. По предварительным данным проверки, водитель был трезв.

Фигурант задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы 

