В Полтаве пограничник совершил смертельное ДТП, его задержали
Киев • УНН
Военнослужащий ГПСУ насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. ГБР задержало водителя, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Военнослужащий Госпогранслужбы совершил ДТП, в результате которого погибла женщина. На место аварии прибыли сотрудники ГБР, пограничника задержали, передает УНН со ссылкой на ГБР.
Сотрудники ГБР задержали военнослужащего Государственной пограничной службы из Волынской области, который вечером 16 марта в Полтаве совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие
Детали
По предварительным данным следствия, 16 марта около 21:00 пограничник, находясь в отпуске, управлял собственным автомобилем. Подъезжая к пешеходному переходу, он изменил направление движения и выехал на встречную полосу.
В этот момент дорогу переходила группа людей. Автомобиль наехал на женщину, которая шла последней. От полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.
Сразу после аварии на место происшествия прибыли сотрудники ГБР и начали первоочередные следственные действия. По предварительным данным проверки, водитель был трезв.
Фигурант задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы
