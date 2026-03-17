$44.080.0650.580.09
ukenru
16:45 • 4206 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.6м/с
69%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Марк Рютте
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Іран
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Шахед-136
Дипломатка

У Полтаві прикордонник скоїв смертельну ДТП, його затримали

Київ • УНН

 • 2346 перегляди

Військовослужбовець ДПСУ на смерть збив жінку на пішохідному переході. ДБР затримало водія, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Полтаві прикордонник скоїв смертельну ДТП, його затримали

Військовослужбовець Держприкордонслужби скоїв ДТП у результаті якої загинула жінка. На місце аварії прибули працівники ДБР, прикордонника затримали, передає УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР затримали військовослужбовця Державної прикордонної служби з Волинської області, який увечері 16 березня у Полтаві скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За попередніми даними слідства, 16 березня близько 21:00 прикордонник, перебуваючи у відпустці, керував власним автомобілем. Під’їжджаючи до пішохідного переходу, він змінив напрямок руху та виїхав на зустрічну смугу.

У цей момент дорогу переходила група людей. Автомобіль наїхав на жінку, яка йшла останньою. Від отриманих травм вона померла у кареті швидкої допомоги.

Одразу після аварії на місце події прибули працівники ДБР та розпочали першочергові слідчі дії. За попередніми даними перевірки, водій був тверезим.

Фігуранта затримано. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі 

- резюмували в ДБР.

Антоніна Туманова

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Державна прикордонна служба України
Полтава