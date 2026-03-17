У Полтаві прикордонник скоїв смертельну ДТП, його затримали

Військовослужбовець Держприкордонслужби скоїв ДТП у результаті якої загинула жінка. На місце аварії прибули працівники ДБР, прикордонника затримали, передає УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР затримали військовослужбовця Державної прикордонної служби з Волинської області, який увечері 16 березня у Полтаві скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду - йдеться у повідомленні.

Деталі

За попередніми даними слідства, 16 березня близько 21:00 прикордонник, перебуваючи у відпустці, керував власним автомобілем. Під’їжджаючи до пішохідного переходу, він змінив напрямок руху та виїхав на зустрічну смугу.

У цей момент дорогу переходила група людей. Автомобіль наїхав на жінку, яка йшла останньою. Від отриманих травм вона померла у кареті швидкої допомоги.

Одразу після аварії на місце події прибули працівники ДБР та розпочали першочергові слідчі дії. За попередніми даними перевірки, водій був тверезим.

Фігуранта затримано. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі - резюмували в ДБР.

