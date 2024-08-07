В Полтаве полиция устанавливает обстоятельства смерти 58-летнего местного жителя, тело которого обнаружили на железнодорожных путях. Предварительно, признаков травмирования поездом и следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Как сообщается, 7 августа около 13:45 на пути в Подольском районе нашли тело 58-летнего местного жителя без признаков жизни.

По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, признаков травмирования поездом и следов насильственной смерти на теле мужчины нет.

Назначена экспертиза для определения точной причины смерти, указали в полиции.

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