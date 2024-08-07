В Мукачево в результате наезда поезда погиб ребенок
Киев • УНН
В Мукачево 6 августа в результате наезда поезда погиб несовершеннолетний парень. Подросток, вероятно, перебегал пути в момент проезда поезда, обстоятельства происшествия устанавливаются следственно-оперативной группой.
В Мукачево вечером 6 августа в результате наезда поезда погиб несовершеннолетний парень. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает УНН.
Детали
Личность погибшего устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Погибшим является несовершеннолетний мальчик. Подросток, вероятно, перебегал пути, когда как раз ехал поезд.
"В Мукачево поезд переехал ребенка. По моей информации пострадал человек мужского пола. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - написал Магола.
В Укрзалізниці розповіли, які поїзди затримуються через пошкодження залізничної інфраструктури на Полтавщині4 августа 2024, 10:24 • 36829 просмотров