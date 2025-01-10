В польской оппозиции обвинили МИД Украины во вмешательстве в выборы из-за критики их кандидата в президенты

Депутат оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» и бывший заместитель министра юстиции Себастьян Калета считает «вмешательством в выборы» критику МИД Украины кандидата в президенты Кароля Навроцкого из-за его заявления об условиях вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом Калета сказал в эфире Polsat News, передает УНН.

Контекст

Кандидат в президенты Польши от «Право и справедливости» Кароль Навроцкий высказался против приглашения Украины в ЕС и НАТО из-за Волынской трагедии.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на манипулятивное заявление Навроцкого и подчеркнули - эти слова вызвали аплодисменты в кремле.

Комментируя заявление украинского дипломатического ведомства по поводу слов Навроцкого, Калета сказал, что, по его мнению, это вмешательство в избирательный процесс в Польше.

«Я надеюсь, что Министерство иностранных дел сегодня вызовет украинского посла по этому поводу, потому что это вмешательство в избирательный процесс в Польше», - заявил Калета.

Также он отметил, что страной в Европе, которая структурно фундаментально выступает против вступления Украины в Европейский Союз, является Германия.

«Германия не хочет Украину по той причине, что вступление страны в Евросоюз меняет баланс сил при голосовании в Европейском Союзе. Центральная и Восточная Европа тогда получит - если объяснится - дополнительные инструменты в сообществе», - пояснил он.

Калета также заявил, что сейчас «крупнейшим промоутером вступления Украины в Европейский Союз» является Польша.

Также он считает, что украинское государство, которое таким образом реагирует на общественную дискуссию в Польше, вредит само себе.

Дополнение

Премьер-министр Дональд Туск раскритиковал кандидата в президенты Польши от «Право и справедливости» Кароля Навроцкого, который заявил, что он против того, чтобы Украину приглашали в НАТО из-за Волынской трагедии