В польской оппозиции обвинили МИД Украины во вмешательстве в выборы из-за критики их кандидата в президенты

ukenru
Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
08:15 • 10910 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 100368 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 116865 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
 • 123307 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
 • 127094 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
 • 114541 просмотра

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 120921 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 194922 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 143135 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 166063 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака дронов на Киевскую область: ПВО работает в девяти областях Украины

Ночная атака дронов на Киевскую область: ПВО работает в девяти областях Украины

 • 53461 просмотра
В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеских дронах

В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеских дронах

 • 53215 просмотра
В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку

В Киеве обломки российского дрона попали в многоэтажку

 • 54599 просмотра
Вторая воздушная тревога за ночь в Киеве: что происходит в небе над Украиной

Вторая воздушная тревога за ночь в Киеве: что происходит в небе над Украиной

03:07 • 51253 просмотра
российские силовики отвергают мирные переговоры и требуют усиления войны в Украине - ISW

российские силовики отвергают мирные переговоры и требуют усиления войны в Украине - ISW

04:39 • 52117 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 194922 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 157275 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 161356 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 206924 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 209392 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

08:46 • 1048 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 106489 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 114848 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 113502 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 111973 просмотра
Актуальное
В польской оппозиции обвинили МИД Украины во вмешательстве в выборы из-за критики их кандидата в президенты

В польской оппозиции обвинили МИД Украины во вмешательстве в выборы из-за критики их кандидата в президенты

Киев  •  УНН

 • 2790 просмотра

Read in English

Себастьян Калета раскритиковал реакцию МИД Украины на заявление кандидата Навроцкого относительно вступления Украины в ЕС и НАТО. Он призвал вызвать украинского посла из-за «вмешательства в избирательный процесс».

Депутат оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» и бывший заместитель министра юстиции Себастьян Калета считает «вмешательством в выборы» критику МИД Украины кандидата в президенты Кароля Навроцкого из-за его заявления об условиях вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом Калета сказал  в эфире Polsat News, передает УНН

Контекст 

    Кандидат в президенты Польши от «Право и справедливости» Кароль Навроцкий высказался против приглашения Украины в ЕС и НАТО из-за Волынской трагедии.   

В Министерстве иностранных дел отреагировали на манипулятивное заявление Навроцкого и подчеркнули - эти слова вызвали аплодисменты в кремле.

Комментируя заявление украинского дипломатического ведомства по поводу слов Навроцкого, Калета сказал, что, по его мнению, это вмешательство в избирательный процесс в Польше.

«Я надеюсь, что Министерство иностранных дел сегодня вызовет украинского посла по этому поводу, потому что это вмешательство в избирательный процесс в Польше», - заявил Калета.

Также он отметил, что страной в Европе, которая структурно фундаментально выступает против вступления Украины в Европейский Союз, является Германия.

«Германия не хочет Украину по той причине, что вступление страны в Евросоюз меняет баланс сил при голосовании в Европейском Союзе. Центральная и Восточная Европа тогда получит - если объяснится - дополнительные инструменты в сообществе», - пояснил он.

Калета также заявил, что сейчас «крупнейшим промоутером вступления Украины в Европейский Союз» является Польша.

Также он считает, что украинское государство, которое таким образом реагирует на общественную дискуссию в Польше, вредит само себе.

Дополнение 

Премьер-министр Дональд Туск раскритиковал кандидата в президенты Польши от «Право и справедливости» Кароля Навроцкого, который заявил, что он против того, чтобы Украину приглашали в НАТО из-за Волынской трагедии

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы