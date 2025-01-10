У польській опозиції звинуватили МЗС України у втручанні у вибори через критику їх кандидата у президенти
Київ • УНН
Себастьян Калета розкритикував реакцію МЗС України на заяву кандидата Навроцького щодо вступу України до ЄС і НАТО. Він закликав викликати українського посла через "втручання у виборчий процес".
Депутат опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" та колішний заступник міністра юстиції Себастьян Калета вважає "втручанням у вибори" критику МЗС України кандидата у президенти Кароля Навроцького через його заяву щодо умов вступу України до ЄС і НАТО. Про це Калета сказав в ефірі Polsat News, передає УНН.
Контекст
Кандидат у президенти Польщі від "Право і справедливості" Кароль Навроцький висловився проти запрошення України до ЄС та НАТО через Волинську трагедію.
У Міністерстві закордонних справ відреагували на маніпулятивну заяву Навроцького і наголосили - ці слова викликали аплодисменти в кремлі.
Коментуючи заяву українського дипломатичного відомства з приводу слів Навроцького, Калета сказав, що, на його думку, це втручання у виборчий процес у Польщі.
"Я сподіваюся, що Міністерство закордонних справ сьогодні викличе українського посла з цього приводу, тому що це втручання у виборчий процес у Польщі", - заявив Калета.
Також він зауважив, що країною в Європі, яка структурно фундаментально виступає проти вступу України до Європейського Союзу, є Німеччина.
"Німеччина не хоче Україну з тієї причини, що вступ країни до Євросоюзу змінює баланс сил при голосуванні в Європейському Союзі. Центральна та Східна Європа тоді отримає - якщо порозуміється - додаткові інструменти у спільноті", - пояснив він.
Калета також заявив, що наразі "найбільшим промоутером вступу України до Європейського Союзу" є Польща.
Також він вважає, що українська держава, яка таким чином реагує на суспільну дискусію в Польщі, шкодить сама собі.
Доповнення
Премʼєр-міністр Дональд Туск розкритикував кандидат у президенти Польщі від "Право і справедливості" Кароля Навроцького, який заявив, що він проти того, щоб Україну запрошували до НАТО через Волинську трагедію