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У польській опозиції звинуватили МЗС України у втручанні у вибори через критику їх кандидата у президенти

Київ • УНН

 • 24001 перегляди

Себастьян Калета розкритикував реакцію МЗС України на заяву кандидата Навроцького щодо вступу України до ЄС і НАТО. Він закликав викликати українського посла через "втручання у виборчий процес".

Депутат опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" та колішний заступник міністра юстиції Себастьян Калета вважає "втручанням у вибори" критику МЗС України кандидата у президенти Кароля Навроцького через його заяву щодо умов вступу України до ЄС і НАТО. Про це Калета сказав  в ефірі Polsat News, передає УНН

Контекст 

    Кандидат у президенти Польщі від "Право і справедливості" Кароль Навроцький висловився проти запрошення України до ЄС та НАТО через Волинську трагедію.   

У Міністерстві закордонних справ відреагували на маніпулятивну заяву Навроцького і наголосили - ці слова викликали аплодисменти в кремлі.

Коментуючи заяву українського дипломатичного відомства з приводу слів Навроцького, Калета сказав, що, на його думку, це втручання у виборчий процес у Польщі.

"Я сподіваюся, що Міністерство закордонних справ сьогодні викличе українського посла з цього приводу, тому що це втручання у виборчий процес у Польщі", - заявив Калета.

Також він зауважив, що країною в Європі, яка структурно фундаментально виступає проти вступу України до Європейського Союзу, є Німеччина.

"Німеччина не хоче Україну з тієї причини, що вступ країни до Євросоюзу змінює баланс сил при голосуванні в Європейському Союзі. Центральна та Східна Європа тоді отримає - якщо порозуміється - додаткові інструменти у спільноті", - пояснив він.

Калета також заявив, що наразі "найбільшим промоутером вступу України до Європейського Союзу" є Польща.

Також він вважає, що українська держава, яка таким чином реагує на суспільну дискусію в Польщі, шкодить сама собі.

Доповнення 

Премʼєр-міністр Дональд Туск розкритикував кандидат у президенти Польщі від "Право і справедливості" Кароля Навроцького, який заявив, що він проти того, щоб Україну запрошували до НАТО через Волинську трагедію

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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