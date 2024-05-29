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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше будут судить украинца который подстрекал поляка работать на иностранную разведку: ему грозит пожизненное заключение

В Польше будут судить украинца который подстрекал поляка работать на иностранную разведку: ему грозит пожизненное заключение

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 17:49  •  4502 просмотра

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26-летнему гражданину Украины было предъявлено обвинение в подстрекательстве гражданина Польши к работе на иностранную разведку. Мужчине грозит от 8 лет за решеткой до пожизненного заключения.

Люблинское отделение Департамента борьбы с организованной преступностью и коррупцией подало в суд обвинительный акт против 26-летнего гражданина Украины. Он обвиняется в подстрекательстве польского гражданина к сливу информации иностранной разведке, обещая вознаграждение в 15 тысяч евро за фотографии военной техники, которая пересекает польско-украинскую границу. Пишет УНН со ссылкой на Прокуратуру Кракова.

28 мая 2024 года Люблинское отделение Департамента борьбы с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Люблине внесло в краевой суд в Люблине обвинительный акт против 26-летнего украинского гражданина, обвиняя его в подстрекательстве к сотрудничеству с иностранной разведкой.

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Мужчина был задержан 9 марта 2024 года. Прокурор Люблинского отделения Департамента борьбы с организованной преступностью и коррупцией выдвинул обвинения гражданину Украины в провокации и призывах гражданина Польши через Messenger к участию в деятельности иностранной разведки против Польши. Он предлагал "сливать" информацию в виде фотографий военной техники, для помощи Украине, пересекающей польско-украинскую границу, в обмен на вознаграждение в 15 тысяч евро.

Инкриминируемые обвиняемому деяния наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы. в связи с необходимостью обеспечения надлежащего хода производства прокурор после задержания и объявления обвинения обратился в суд с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде временного содержания под стражей сроком на 3 месяца

- отметила пресс-служба.

Напомним

В марте польские правоохранители разоблачили шпионскую сеть, которая занималась организацией пророссийских инициатив и медиакампаний в странах ЕС против государств и органов Евросоюза, а также против Украины

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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