У Польщі судитимуть українця який підбурював поляка працювати на іноземну розвідку: йому загрожує довічне ув’язнення
Київ • УНН
26-річному громадянину України було пред'явлено звинувачення в підбурюванні громадянина Польщі до роботи на іноземну розвідку. Чоловіку загрожує від 8 років за ґратами до довічного ув'язнення.
Люблінське відділення Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією подало до суду обвинувальний акт проти 26-річного громадянина України. Він звинувачується в підбурюванні польського громадянина до зливу інформації іноземній розвідці, обіцяючи винагороду в 15 тисяч євро за фотографії військової техніки, яка перетинає польсько-український кордон. Пише УНН з посиланням на Прокуратуру Кракова.
28 травня 2024 року Люблінське відділення Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Любліні внесло до Крайового суду в Любліні обвинувальний акт проти 26-річного українського громадянина, обвинувачуючи його в підбурюванні до співпраці з іноземною розвідкою.
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Чоловіка було затримано 9 березня 2024 року. Прокурор Люблінського відділення Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією висунув звинувачення громадянину України у провокації та закликах громадянина Польщі через Messenger до участі в діяльності іноземної розвідки проти Польщі. Він пропонував "зливати" інформацію у вигляді фотографій військової техніки, для допомоги Україні, яка перетинає польсько-український кордон, в обмін на винагороду в 15 тисяч євро.
Інкриміновані обвинуваченому діяння караються аж до довічного позбавлення волі. У зв'язку з необхідністю забезпечення належного перебігу провадження прокурор після затримання та оголошення обвинувачення звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тимчасового тримання під вартою строком на 3 місяці
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