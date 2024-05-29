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У Польщі судитимуть українця який підбурював поляка працювати на іноземну розвідку: йому загрожує довічне ув’язнення

У Польщі судитимуть українця який підбурював поляка працювати на іноземну розвідку: йому загрожує довічне ув’язнення

Київ • УНН

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26-річному громадянину України було пред'явлено звинувачення в підбурюванні громадянина Польщі до роботи на іноземну розвідку. Чоловіку загрожує від 8 років за ґратами до довічного ув'язнення.

Люблінське відділення Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією подало до суду обвинувальний акт проти 26-річного громадянина України. Він звинувачується в підбурюванні польського громадянина до зливу інформації іноземній розвідці, обіцяючи винагороду в 15 тисяч євро за фотографії військової техніки, яка перетинає польсько-український кордон. Пише УНН з посиланням на Прокуратуру Кракова.

28 травня 2024 року Люблінське відділення Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Любліні внесло до Крайового суду в Любліні обвинувальний акт проти 26-річного українського громадянина, обвинувачуючи його в підбурюванні до співпраці з іноземною розвідкою.

"Ми повинні залишатися пильними": Столтенберг попередив про російських шпигунів в країнах Альянсу26.04.24, 17:58 • 21876 переглядiв

Чоловіка було затримано 9 березня 2024 року. Прокурор Люблінського відділення Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією висунув звинувачення громадянину України у провокації та закликах громадянина Польщі через Messenger до участі в діяльності іноземної розвідки проти Польщі. Він пропонував "зливати" інформацію у вигляді фотографій військової техніки, для допомоги Україні, яка перетинає польсько-український кордон, в обмін на винагороду в 15 тисяч євро.

Інкриміновані обвинуваченому діяння караються аж до довічного позбавлення волі. У зв'язку з необхідністю забезпечення належного перебігу провадження прокурор після затримання та оголошення обвинувачення звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тимчасового тримання під вартою строком на 3 місяці

- зазначила пресслужба.

Нагадаємо

У березні польські правоохоронці викрили шпигунську мережу, яка займалась організацією проросійських ініціатив та медіакампаній у країнах ЄС проти держав та органів Євросоюзу, а також проти України

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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