В Польше будут штрафовать украинцев, если их дети не будут посещать школы и детские сады

С нового учебного года украинские дети в Польше будут обязаны посещать школы или детские сады. В случае невыполнения этой обязанности, родителей могут оштрафовать и начать производство.

Пишет УНН с ссылкой на In Poland.

Введение обязательного обучения для украинских детей в сентябре, без сомнения, увеличит численность детей в классах, что потребует повышения наполняемости классов. Министерство во главе с Барбарой Новицкой планирует изменить положение по организации обучения, воспитания и ухода за детьми и молодежью, которые являются гражданами Украины. Сейчас в польской системе образования учатся 134 тысячи украинских детей, и с сентября это количество может вырасти еще на 80 тысяч из-за введения обязательного обучения. Если требования не будут выполнены, родители могут получить штраф в размере 100 злотых, а с июня 2025 года таких украинцев могут лишить права на выплату 800 плюс.

Согласно действующим правилам, максимальное количество учеников в классе начальной школы не должно превышать 25 человек, а в интегрированных и специальных классах - 20. С 1 сентября этот лимит может вырасти до 29 учеников, что позволит дополнительно принять до четырех детей из Украины. Для старших классов и общеобразовательных школ предельное количество учеников не установлено. Количество детей в группах детских садов и зерувках может вырасти на 3, а в интегрированных детсадах возможно принять максимум двух дополнительных детей с особыми потребностями.

Напомним,

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны. Она предусматривает продление до 30 сентября 2025 года легальности пребывания украинских беженцев.