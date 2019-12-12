В полиции рассказали подробнее о подозреваемых в убийстве Шеремета
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль дал характеристику подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. Об этом он рассказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Инна Грищенко занималась активной деятельностью связанной с помощью военным подразделениям. За время АТО она приобрела в собственность несколько квартир и несколько автомобилей. Она имеет жесткие лидерские качества, решительная и целеустремленная, и это подтверждается различными разговорами в том числе с мужем”, — рассказал Коваль.
Также, Коваль охарактеризовал Владислава Грищенко, который ранее был судим за вымогательство, мошенничество, грабежи.
“В целом имеет 6 судимостей. Специалист по взрывному делу и участник АТО. Утверждает, что может сделать любую бомбу за 15 мин, даже за решеткой”, — сказал Коваль.
По его словам, Юлия Кузьменко, работает детским хирургом в Охматдете, во время АТО оказывала помощь военным, за последние годы стала владельцем дома и нескольких автомобилей.
“Неоднократно в разговорах с близкими выражала радикальные взгляды и обсуждала различные сценарии направленые на дестабилизацию социально-политической ситуации в Украине. В частности привлечения военных и проведение обстрела столицы с реактивной артиллерией. Также, она искала жертв, которых всколыхнуть общество. (Во время телефонного разговора — ред.) собеседницы в этом контексте вспоминают свою близкую знакомую, известную волонтерку и активистку Марусю Зверобой, как возможную сакральную жертву”, — рассказал Коваль.
Напомним, в полиции назвали имена подозреваемых в убийстве Шеремета.
Как сообщалось, эксперты пришли к выводу, что взрывчатку под авто журналиста Павла Шеремета подложили Андрей Riffmaster Антоненко и Юлия Кузьменко.
Напомним, 20 июля 2016 года у 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.