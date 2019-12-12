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В поліції розповіли детальніше про підозрюваних у вбивстві Шеремета

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Заступник глав Національної поліції — начальник кримінальної поліції Євген Коваль надав характеристику підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета. Про це він розповів під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Інна Грищенко займалася активною діяльністю пов’язаною з допомогою військовим підрозділам. За час АТО вона придбала у власність декілька квартир та декілька автомобілів. Вона має жорсткі лідерські якості, рішуча та цілеспрямована, і це підтверджується різноманітними розмовами у тому числі з чоловіком”, — розповів Коваль.

Також, Коваль охарактеризував Владислава Грищенка, який раніше був судимий за вимагання, шахрайство, грабежі.

“Загалом має 6 судимостей. Фахівець вибухової справи та учасник АТО. Стверджує, що може зробити будь-яку бомбу за 15 хв, навіть за гратами”, — сказав Коваль.

За його словами, Юлія Кузьменко, працює дитячим хірургом в Охматдиті, під час АТО надавала допомогу військовим, за останні роки стала власником будинку та декількох автомобілів.

“Неодноразово у розмовах з близькими висловлювала радикальні погляди та обговорювала різні сценарії скеровані на дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Україні. Зокрема залучення військових та проведення обстрілу столиці з реактивною артилерією. Також, вона шукала жертв, які мають сколихнути суспільство. ( Під час телефонної розмови —ред.) співрозмовниці у цьому контексті згадують свою близьку знайому, відому волонтерку та активістку Марусю Звіробій, як можливу сакральну жертву”, — розповів Коваль.

Нагадаємо, у поліції назвали імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Як повідомлялося, експерти прийшли до висновку, що вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета підклали Андрій Riffmaster Антоненко та Юлія Кузьменко.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року біля 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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