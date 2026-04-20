В полиции должны быть пересмотрены все протоколы реагирования и применения оружия для защиты людей - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в полиции должны быть пересмотрены все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей на фоне стрельбы в Киеве, когда 58-летний уроженец москвы расстрелял людей. Об этом Глава государства заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что собрано достаточно доказательств и уже сообщено о подозрении тем двум патрульным полицейским, которые не защитили людей во время нападения в субботу в Киеве. Экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе и увидел, что происходит, видел раненых, видел ребенка и других обычных людей на месте происшествия. Патрульные должны были сделать все, чтобы остановить убийцу. Но сбежали. Должна быть ответственность - сказал Зеленский.

Он отметил, что рассчитывает на то, что следующие процессуальные шаги в отношении них не будут затягиваться.

Должны быть пересмотрены в полиции все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было. Должна быть безопасность для всех - добавил Зеленский.

18 апреля в Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец москвы открыл стрельбу, убил пятерых человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников. Он использовал зарегистрированное огнестрельное оружие. Одновременно возник пожар в квартире, где был зарегистрирован нападавший.

Впоследствии еще два человека умерли в больнице.

Стрелка ликвидировали.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников в столице начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель людей) УК Украины.

Также по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции во время теракта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство.

Правовая квалификация уголовного правонарушения: ч. 3 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

Патрульный экипаж, имея при себе табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, фактически сбежал с места теракта в Киеве, сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после просмотра видеоматериалов и добавил, что двум полицейским сообщено о подозрении.