В Подольском районе Киева виднеется черный дым: горит СТО, предварительно без пострадавших

В Подольском районе Киева на улице Кирилловская произошел пожар на станции техобслуживания, охватив площадь 50 квадратных метров, пострадавших нет. Об этом рассказали в ГСЧС журналисту УНН.

"Возгорание произошло в Подольском районе на улице Кирилловская, помещение 50 квадратных метров, а именно СТО. Предварительно пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что пожар уже локализован, а черный дым, который могли видеть киевляне образовался в результате горения автомобильных шин.



