У Подільському районі Києва видніється чорний дим: горить СТО, попередньо без постраждалих
Київ • УНН
У Києві на вулиці Кирилівська загорілося СТО площею 50 кв.м. Пожежу локалізовано, постраждалих немає. Чорний дим утворився внаслідок горіння автомобільних шин.
У Подільському районі Києва на вулиці Кирилівська сталася пожежа на станції техобслуговування, охопивши площу 50 квадратних метрів, постраждалих немає. Про це розповіли у ДСНС журналісту УНН.
"Загоряння відбулося у Подільському районі на вулиці Кирилівська, приміщення 50 квадратних метрів, а саме СТО. Попередньо постраждалих немає", - повідомили у ДСНС
У ДСНС повідомили, що пожежу вже локалізовано, а чорний дим, який могли бачити кияни утворився внаслідок горіння автомобільних шин.