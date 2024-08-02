Экспорт продовольственных товаров в первом полугодии из Украины достиг 12,4 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Одной из ключевых отраслей украинской экономики остается аграрный сектор. В первом полугодии экспорт продовольственных товаров из Украины составил 12,4 млрд долларов. Аграрный сектор - это десятки тысяч рабочих мест. Это инвестиции для развития и налоги для устойчивости государства - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня государство поддерживает аграриев по трем ключевым направлениям: гранты, компенсации и льготные кредиты; помощь с логистикой и гуманитарное разминирование.

В рамках программы еРобота мы запустили гранты на создание новых садов и теплиц. Уже выплачено почти 1 млрд гривен таких грантов. Посажено 2,7 тысячи гектаров новых садов. Заложено 70 гектаров новых теплиц - добавил Шмыгаль.

По его словам, правительство расширило перечень регионов для посадки черешни, персика и абрикоса, а также расширяет возможности для закладки виноградников.

Добавляем возможность виноделам воспользоваться грантами, чтобы они могли высаживать собственные виноградники. Одновременно убираем условие, что при высадке виноградников надо установки системы орошения - добавил премьер.

Напомним

В Украине уже собрали более 28,5 миллионов тонн зерновых и масличных нового урожая, в 5 областях завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур.

Україна у липні відправила на експорт у півтора рази більше зерна, ніж торік