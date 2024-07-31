Киев • УНН
С начала маркетингового года Украина экспортировала 3,44 млн тонн зерна, что на 59,26% больше, чем в прошлом году. Больше всего экспортировано кукурузы (1,511 млн тонн) и пшеницы (1,438 млн тонн).
С начала текущего маркетингового года, который начался в июле, Украина отправила на экспорт уже почти 3,44 млн тонн зерна, что более чем на половину больше, чем в прошлом году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.
Детали
По приведенным данным, по состоянию на 31 июля, в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 3,44 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это почти на 1,28 млн, или на 59,26% больше, чем на аналогичную дату 2023/24 МГ.
В частности в 2024/25 МГ на экспорт уже отправлено:
Экспорт муки достиг уже 4,7 тыс. тонн.
Експорт продовольства українським морським коридором перевищив 40 млн тонн30 июля 2024, 13:34 • 34216 просмотров