С начала текущего маркетингового года, который начался в июле, Украина отправила на экспорт уже почти 3,44 млн тонн зерна, что более чем на половину больше, чем в прошлом году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 31 июля, в 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 3,44 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это почти на 1,28 млн, или на 59,26% больше, чем на аналогичную дату 2023/24 МГ.

В частности в 2024/25 МГ на экспорт уже отправлено:

пшеницы - 1,438 млн тонн;

ячменя - 477 тыс. тонн;

ржи - 0,3 тыс. тонн;

кукурузы - 1,511 млн тонн.

Экспорт муки достиг уже 4,7 тыс. тонн.

Експорт продовольства українським морським коридором перевищив 40 млн тонн