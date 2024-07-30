Грузооборот по украинскому морскому коридору достиг 60 миллионов тонн за 11 месяцев, из них 40,6 млн тонн - это экспортируемое продовольствие, сообщили в Telegram-канале правительства во вторник, пишет УНН.

Детали

«Украинский морской коридор демонстрирует свою эффективность. Благодаря Силам обороны Черное море разблокировано для торговли. Благодаря правительственным программам поддержки экспорта и страхованию военных рисков грузооборот южных портов растет. За 11 месяцев он составил 60 млн тонн в портах Большой Одессы. Из них 40,6 млн тонн - это экспортируемое продовольствие», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина остается одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. «Экспортная валютная выручка - основа нашей финансовой устойчивости», - говорится в сообщении.

За перше півріччя експорт українських продуктів харчування до ЄС та Африки зріс