Киев • УНН
За 11 месяцев грузооборот украинским морским коридором достиг 60 млн тонн, из которых 40,6 млн тонн - экспортируемое продовольствие. Украина остается гарантом глобальной продовольственной безопасности, а экспортная выручка является основой финансовой устойчивости.
Грузооборот по украинскому морскому коридору достиг 60 миллионов тонн за 11 месяцев, из них 40,6 млн тонн - это экспортируемое продовольствие, сообщили в Telegram-канале правительства во вторник, пишет УНН.
Детали
«Украинский морской коридор демонстрирует свою эффективность. Благодаря Силам обороны Черное море разблокировано для торговли. Благодаря правительственным программам поддержки экспорта и страхованию военных рисков грузооборот южных портов растет. За 11 месяцев он составил 60 млн тонн в портах Большой Одессы. Из них 40,6 млн тонн - это экспортируемое продовольствие», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина остается одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. «Экспортная валютная выручка - основа нашей финансовой устойчивости», - говорится в сообщении.
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