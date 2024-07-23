Согласно информации от Государственной таможенной службы Украины, в первой половине 2024 года объем экспорта агропродовольственной продукции вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 12451 млн долларов США с предыдущих 11847 млн долларов США.

Пишет УНН со ссылкой на «Институт аграрной экономики».

Согласно оценкам ученых из Института аграрной экономики, агропродовольственная продукция составляет 64% от общего экспорта Украины за первое полугодие 2024 года, - отметил ученый и заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Николай Пугачев.

Основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются Европейский Союз, Азия и Африка, с суммарной долей почти 94% стоимости украинского экспорта аграрной продукции в этот период. Европейский Союз в частности, продолжает быть главным импортером, с закупками более 50% украинского продовольствия на сумму 6285 млн долларов США, что на 4% больше, чем в предыдущий период.

Экспорт в Азию снизился на 9%, но все же составил 3909 млн долларов США, в то время как объемы экспорта в страны Африки выросли на 1,7 раза до 1475 млн долларов США. Испания, Китай и Турция возглавляют список главных импортеров, причем Испания импортировала продукцию на сумму 1518 млн долларов США, что составляет 12% от общего экспорта. Основными экспортируемыми группами товаров остаются зерновые культуры, масла, жиры и масличные культуры, которые обеспечили 86% доходов от зарубежных продаж.

Ученый отмечает, что снижение темпов экспорта в конце весны и в начале лета было обусловлено сокращением предложения на внутреннем рынке, тогда как новый урожай и потенциал производства других товаров определят итоговый экспорт 2024 года.

Напомним,

С августа 2023 года Украина экспортировала 56 миллионов тонн грузов, в том числе более 37,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, через Черноморский гуманитарный коридор, несмотря на продолжающиеся атаки России, по словам посла США в Украине.