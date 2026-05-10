В первый день перемирия оккупанты выпустили более 7 тыс. дронов и провели 147 штурмов - Генштаб

Вчера противник применил 7704 дрона-камикадзе и совершил 2021 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня - говорится в сводке.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть артиллерийских систем врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 30 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО. Зафиксировано два штурмовых действия врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах Прилипки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки, Синельниково и Нововасильевки.

На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Купянска.

На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Лиман, Заречное, Ямполь и Озерное.

На Славянском направлении враг дважды проводил штурмовые действия, в районе Резниковки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг один раз пытался улучшить свое положение в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак, в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоподгородное, Котлино, Гришино и Сергеевка.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз, в сторону Александрограда, Сичневого, Вороного и Сосновки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 27 атак в районах Нового Запорожья, Рыбного, Цветкового, Железнодорожного, Святопетровки, Чаривного, Злагоды, Еленоконстантиновки и в сторону населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Верхняя Терса, Воздвижевка и Староукраинка.

На Ореховском направлении вражеские штурмовые действия не зафиксированы.

На Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

В Генштабе также показали карты боевых действий.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 840 человек. Также обезврежены три боевые бронированные машины, 75 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 11 наземных робототехнических комплексов, 1489 беспилотных летательных аппаратов, 227 единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага.

россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа по перемирию с Украиной с 9 по 11 мая и проведению в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".