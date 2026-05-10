9 мая, 20:55 • 13282 просмотра
Во Львове мужчина с ножом, увидев сотрудников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку
9 мая, 08:40 • 62050 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo
Эксклюзив
9 мая, 05:03 • 58275 просмотра
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30 • 52313 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47 • 69571 просмотра
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
8 мая, 18:20 • 51278 просмотра
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58 • 40902 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
8 мая, 12:52 • 41827 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31 • 38109 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45 • 38694 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
В первый день перемирия оккупанты выпустили более 7 тыс. дронов и провели 147 штурмов - Генштаб

Киев • УНН

 • 634 просмотра

За сутки произошло 147 боев, враг применил более 7700 дронов-камикадзе. Силы обороны ликвидировали 840 оккупантов и уничтожили 75 артсистем врага.

Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 147 боевых столкновений. Враг применил 7704 дрона-камикадзе и совершил 2021 обстрел, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Вчера противник применил 7704 дрона-камикадзе и совершил 2021 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня 

- говорится в сводке.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть артиллерийских систем врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 30 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО. Зафиксировано два штурмовых действия врага. 

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах Прилипки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки, Синельниково и Нововасильевки.

На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Купянска.

На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Лиман, Заречное, Ямполь и Озерное.

На Славянском направлении враг дважды проводил штурмовые действия, в районе Резниковки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг один раз пытался улучшить свое положение в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак, в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоподгородное, Котлино, Гришино и Сергеевка.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз, в сторону Александрограда, Сичневого, Вороного и Сосновки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 27 атак в районах Нового Запорожья, Рыбного, Цветкового, Железнодорожного, Святопетровки, Чаривного, Злагоды, Еленоконстантиновки и в сторону населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Верхняя Терса, Воздвижевка и Староукраинка.

На Ореховском направлении вражеские штурмовые действия не зафиксированы.

На Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. 

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

В Генштабе также показали карты боевых действий.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 840 человек. Также обезврежены три боевые бронированные машины, 75 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 11 наземных робототехнических комплексов, 1489 беспилотных летательных аппаратов, 227 единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага.

россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа по перемирию с Украиной с 9 по 11 мая и проведению в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

Антонина Туманова

