В Павлограде во время земляных работ произошел обвал грунта: погиб рабочий

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В Павлограде, на Днепропетровщине, мужчину засыпало грунтом во время проведения земляных работ на одной из улиц, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

"Сегодня на одной из улиц города Павлоград во время проведения земляных работ работниками коммунального предприятия произошел обвал грунта. В результате чего человека засыпало землей на глубине трех метров", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели сняли слой почвы, изъяли тело мужчины 1970 года рождения и передали работникам полиции.

Напомним,

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