В Павлограде во время земляных работ произошел обвал грунта: погиб рабочий
Киев • УНН
Мужчина 1970 года рождения погиб, будучи похороненным под обвалом грунта во время земляных работ в Павлограде; его тело было найдено спасателями.
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В Павлограде, на Днепропетровщине, мужчину засыпало грунтом во время проведения земляных работ на одной из улиц, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
"Сегодня на одной из улиц города Павлоград во время проведения земляных работ работниками коммунального предприятия произошел обвал грунта. В результате чего человека засыпало землей на глубине трех метров", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели сняли слой почвы, изъяли тело мужчины 1970 года рождения и передали работникам полиции.
Напомним,
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В Павлограде во время земляных работ произошел обвал грунта: погиб рабочий
Мужчина 1970 года рождения погиб, будучи похороненным под обвалом грунта во время земляных работ в Павлограде; его тело было найдено спасателями.
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