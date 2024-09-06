В результате ракетных ударов по Павлограду Днепропетровской области пострадали 58 человек, трое в тяжелом состоянии. Среди раненых - пятеро несовершеннолетних. Повреждены более 30 многоэтажек, детсад, магазины и предприятия, сообщил в пятницу председатель ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

В Павлограде среди тех, кто в больнице, три человека - тяжелые. Это мужчины 30, 68 и 69 лет. Несовершеннолетних среди пострадавших уже 5. Всего пострадавших - 58. У них рваные и резаные раны, переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы. - написал Лысак.

По его словам, в городе в результате ракетных ударов есть повреждения на нескольких предприятиях. Изуродовано более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов. Уничтожено авто, еще 2 побиты.

В городе развернуты Пункты несокрушимости. Организован подвоз воды. Продолжается ликвидация последствий и фиксация убытков, добавил Лысак.

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