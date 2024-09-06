У Павлограді вже 58 постраждалих від ракетних ударів рф, п'ятеро з яких - діти
Київ • УНН
Внаслідок ракетних ударів по Павлограду постраждало 58 людей, з них 5 дітей. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, дитсадок, магазини та підприємства, розгорнуто пункти допомоги.
Внаслідок ракетних ударів по Павлограду Дніпропетровської області постраждало 58 людей, троє у важкому стані. Серед поранених - п'ятеро неповнолітніх. Пошкоджено понад 30 багатоповерхівок, дитсадок, магазини та підприємства, повідомив у п'ятницю голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Павлограді серед тих, хто у лікарні, троє людей – важкі. Це чоловіки 30, 68 та 69 років. Неповнолітніх серед постраждалих вже 5. Загалом потерпілих – 58. У них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми.
За його словами, у місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще 2 побиті.
В місті розгорнуті Пункти незламності. Організовано підвіз води. Триває ліквідація наслідків і фіксація збитків, додав Лисак.
Удар по Павлограду: росіяни запустили по місту одразу п'ять балістичних ракет 06.09.24, 13:31 • 38163 перегляди