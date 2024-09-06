Удар по Павлограду: росіяни запустили по місту одразу п'ять балістичних ракет
Київ • УНН
Російські війська застосували 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 по Павлограду. Внаслідок атаки постраждало 50 осіб, у тому числі 3 дітей, 1 людина загинула.
Війська рф, за попередніми даними, застосували п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 по Павлограду Дніпропетровської області. Про це заявили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що близько 10.00, російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області.
Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей – рф
Доповнення
Наразі відомо про 50 постраждалих. Найстаршим — 86 років, найменшому — 4 роки. Усім надають необхідну допомогу.
Щонайменше троє постраждалих — діти. Йдеться про 9-річну дівчинку та хлопчиків віком 11 та 4 роки. Серед шпиталізованих двоє людей перебувають у важкому стані. Медики роблять все, аби їх врятувати.