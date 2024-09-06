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Атака рф на Павлоград: уже 50 постраждалих, наймолодшому 4 роки

Атака рф на Павлоград: уже 50 постраждалих, наймолодшому 4 роки

Київ • УНН

 • 30395 перегляди

У Павлограді внаслідок російської атаки постраждало понад 50 людей віком від 4 до 86 років. Пошкоджено житлові будинки, наслідки уточнюються. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок атаки російських військ постраждало 50 людей віком від 4 до 86 років, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Вже пів сотні постраждалих. Найстаршим 86 років. Найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу. Побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють

- написав Лисак у Telegram.

У Павлограді через атаку рф уже 40 постраждалих: рятувальники показали наслідки06.09.24, 12:51 • 21642 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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