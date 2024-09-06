У Павлограді через атаку рф уже 40 постраждалих: рятувальники показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських військ у Павлограді Дніпропетровської області постраждало 40 осіб, 1 людина загинула. Пошкоджено п'ятиповерховий будинок, рятувальники ліквідували пожежу та врятували 5 людей.
У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок атаки російських військ постраждало 40 осіб, 1 людина загинула, повідомили у п'ятницю у ДСНС України, показавши наслідки ворожого удару, пише УНН.
Кількість постраждалих зросла до 40 осіб!
За даними ДСНС, пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 м кв. та врятували з вогню 5 людей. Відомо про одного загиблого.
Атака рф на Павлоград: є загиблий, 18 поранених, у тому числі дитина06.09.24, 11:36 • 23639 переглядiв