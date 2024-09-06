В Павлограде из-за атаки рф уже 40 пострадавших: спасатели показали последствия

В Павлограде Днепропетровской области в результате атаки российских войск пострадало 40 человек, 1 человек погиб, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, показав последствия вражеского удара, пишет УНН.

Количество пострадавших возросло до 40 человек! - сообщили в ГСЧС в Telegram.

По данным ГСЧС, поврежден пятиэтажный жилой дом. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 м кв. и спасли из огня 5 человек. Известно об одном погибшем.

Атака рф на Павлоград: є загиблий, 18 поранених, у тому числі дитина